هاري كين يقود بايرن ميونيخ للفوز على اوجسبورج في الدوري الالماني

حقق فريق نادي بايرن ميونيخ الانتصار على نظيره أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ستاد أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الالماني لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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بايرن ميونيخ يفوز على اوجسبورج 3-1 في الدوري الألماني

سجل هاري كين هدفين في فوز بايرن ميونيخ على أوجسبورج والتي كانت في الدقيقة 40 عن طريق ضربة جزاء وفي الدقيقة 69 من عمر اللقاء، وسجل اللاعب فيليكس اودوخاي مدافع أوجسبورج الأول للعملاق البافاري في الدقيقة 32 عن طريق الخطأ في مرماه.

بينما سجل اللاعب ديون درينا بيلخو الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليستقر عند نقطة وحيدة في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب.

حقق بايرن ميونيخ الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الألماني هذا الموسم ليصل إلى 6 نقاط في المركز الثاني من جدول الترتيب ومعه ثاني أقوى خط هجوم بـ 7 اهداف وثاني أقوى خط دفاع بهدف وحيد.

مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني ستكون امام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ والمقرر لها يوم السبت 2 من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب بوروسيا بارك، بينما يتكون مواجهة أوجسبورج المقبلة أمام فريق بوخوم في نفس اليوم.