برشلونة يفوز بصعوبة على فياريال برباعية في الدوري الإسباني

حقق فريق نادي برشلونة الإسباني الانتصار على نظيره فريق فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد لا سيراميكا، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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برشلونة يفوز على فياريال برباعية:

سجل أهداف برشلونة كل من جافي للعملاق الكتالوني في الدقيقة 12 وأضاف فرينكي دي يونج من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 15 من عمر الشوط الاول، وتمكن فيران توريس من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 للكتالوني واختتم ليفاندوفسكي التهديف للبلوجرانا في الدقيقة 71.

بينما سجل أهداف فياريال كل من خوان فويث للهدف الأول في الدقيقة 26، والكسندر سورلوث صاحب الهدف الثاني للغواصات الصفراء في الدقيقة 40، وسجل اللاعب اليكس باينا الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع نادي برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب من انتصارين وتعادل، على الجانب الآخر توقف رصيد فياريال عند النقطة 3 في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب هذا الموسم.