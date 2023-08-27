عامر حسين يكشف التصور الجديد لبطولة الدوري المصري

صرح عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على إدارة المسابقات، صعوبة إقامة مباريات محلية للأهلي أثناء مشاركته في دوري السوبر الأفريقي.

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أكد عامر حسين في تصريحات خاصة لبرنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة: "مستحيل أن يلعب الأهلي مباراة محلية وسط السوبر الأفريقي، سواء أقيمت كدورة مجمعة، أو ذهاب أو عودة، والتي تتطلب سفر الفريق وبالتالي سيكون الأمر مرهقًا وصعب يخوض مباريات أثناء البطولة".

وأضاف: "نضع السيناريوهات لكل المواقف سواء وصل الأهلي للنهائي، أو ودع البطولة مبكرًا لا قدر الله، ولا يمكننا اتخاذ قرار قبل وصول جدول كامل".

وأكمل: "حتى في المباريات المتبقية من كأس مصر الأهلي طرف، وبالتالي نستعد لإعلان تصور كامل".

وأتم: "بالنسبة للدوري كان التصور لدينا من الموسم الماضي، أن يبدأ الدوري منتصف سبتمبر".