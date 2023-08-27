السيسي يوجه بمنح حزمة حوافز للمشروعات الصناعية: إعفاء من كافة أنواع الضرائب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتابع أن حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعية تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة.

وتعد حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استرشادية.

كما تشمل حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.