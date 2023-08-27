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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يوجه بمنح حزمة حوافز للمشروعات الصناعية: إعفاء من كافة أنواع الضرائب

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 وتابع أن حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها للمشروعات الصناعية تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة.

 وتعد حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استرشادية.

 كما تشمل حزمة الحوافز التي وجه الرئيس السيسي بمنحها إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50 بالمئة بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.