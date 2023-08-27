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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تخلصي من حب الشباب بماسك الشوكولاتة السحري

ماسك الشوكولاتة
ماسك الشوكولاتة

تُعرف الشوكولاتة بفوائدها المذهلة لجسمك، إلا أنها تحتوي على عناصر مفيدة لصحة بشرتك، حيث تمنع من ظهور حب الشباب الذي يعاني منها أغلب الشباب، والتي تشعرهم بالخجل وعدم الثقة في أنفسهم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ماسك بالشوكولاتة لصاحبي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

 

طريقة تحضير ماسك الشوكولاتة للبشرة الدهنية

المكونات:

ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو الطبيعي.

 

رشة قرفة.

 

ملعقة كبيرة عسل (يفضل عضوي).

 

طريقة تطبيق الماسك

في وعاء، اخلطي مسحوق الكاكاو والعسل والقرفة.

 

يقلب جيداً لعمل عجينة، وإذا كان المعجون سميكاً جداً، أضيفي القليل من العسل.

 

ضعيه على وجهك ورقبتك مع تجنب العينين.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه.

 

يوضع الماسك مرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة فعالة.

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