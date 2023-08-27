لأول مرة منذ بدء حرب السودان.. البرهان يصل بورتسودان

استعداداً للقيام بأول جولة خارجية له منذ بدء الحرب في السودان بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر، وصل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر شرقي البلاد، اليوم الأحد، في خروج نادر له من العاصمة.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني الذي يترأسه البرهان أنه "وصل (الأحد) إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر"، التي يسيطر عليها الجيش.

وأضاف البيان أن نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار "كان في استقباله (البرهان) بمطار بورتسودان"، المدينة التي تقع بمنأى من أعمال العنف والقتال، الذي يتركز في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور في غرب البلاد.

وأظهر فيديو البرهان وهو يسير على سجادة حمراء وسط استقبال رسمي كبير، على وقع موسيقى السلام الوطني.

كما هتف المتواجدون لحظة السلام على قائد الجيش السوداني بالقول: "جيش واحد.. شعب واحد".

وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق أن قائده يواصل "جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية".

وذكرت مصادر يوم الجمعة، أن البرهان يقيم حاليا في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، مرجحة أن يبدأ جولة في العاصمة الإدارية المؤقتة «بورتسودان»، خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

والخميس، ظهر البرهان في مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غربي الخرطوم، وتلتقط له صور مع المواطنين.

انهيار الخدمات الأساسية وفرار ملايين الأشخاص

فر أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم، وانهارت الخدمات الأساسية، وأفسح القتال المجال أمام هجمات عنيفة تشنها قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها في دارفور.

كما أسفرت الحرب عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، وفق منظمة "أكليد" غير الحكومية، فيما يبدو أن الحصيلة الفعلية أكبر بكثير لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما، كما يتعذر دفن الكثير من الجثث المتناثرة في الشوارع، ويرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

ولم تفلح محاولات للوساطة بين الجيش والدعم السريع، إذ يقول دبلوماسيون إن كل جانب يعتقد أن بوسعه حسم الحرب لصالحه.



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