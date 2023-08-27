مواطنو أسيوط يتنفسون الروائح الكريهة ويستنشقون القمامة ليل نهار

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الاشغالات والنظافة، قام المحافظ السابق لأسيوط باستخدام جهاز تجميل المدينة كنظام لإدارة النفايات في محافظة القاهرة. ومع ذلك، فقد فشل هذا النظام في تحقيق النتائج المرجوة. وهذا يثير السؤال عما إذا كان بإمكان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط الحالي، أن يقدم نهجًا أفضل في هذا الملف.

تجربة محافظة الإسماعيلية في إدارة النفايات يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام وتوفر نموذجًا جيدًا لإدارة النفايات في أسيوط. فقد تعاقدت المحافظة مع شركات نظافة مصرية لإدارة القمامة، وتم عرض هذه الفكرة على محافظ أسيوط من قبل عدد من شركات النظافة. من المهم أن يتعاون المحافظة مع هذه الشركات المحلية بشكل جيد وأن يتم تضمينها في خطط واستراتيجيات إدارة القمامة في المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يأخذ المحافظ عصام سعد هذه التجربة في الاعتبار وأن يتعاون مع الشركات المحلية في مجال إدارة القمامة. يجب أن يكون هدفه هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية في محافظة أسيوط. من المهم أن يكون لدى المحافظ رؤية استراتيجية وخطة عمل واضحة لتحقيق هذه الأهداف وتحسين إدارة القمامة في المحافظة.

وتعاني مدينة أسيوط من مشكلة تناثر القمامة في الشوارع والأماكن السكنية. في حي شرق وحي الغرب، تتكدس القمامة وتسبب مشاكل صحية وبيئية. يجب أن يتعاون المحافظ مع الأجهزة المحلية والشركات لجمع وإعادة تدوير القمامة بشكل منتظم. يجب أن يكون هناك حاويات كافية للقمامة وعمال مدربين لتجميعها بشكل صحيح، ويجب أن تُشمل هذه الخطط تدابير للتصدي لتناثر القمامة في الشوارع والمناطق السكنية.

انتشار القمامة في شوارع أسيوط

علاوة على ذلك، ينبغي تشكيل لجان مستمرة للتفتيش والرقابة على المقاولين ومحاسبة المقصرين. يجب أن يوفروا حوافز متغيرة للعاملين في هذا المجال وضمان تنفيذ الخطط والاستراتيجيات بكفاءة. يجب أن يتوفر للمحافظ رؤية استراتيجية وخطة عمل واضحة لضمان تحقيق الأهداف وتحسين إدارة القمامة في المحافظة.

بشكل عام، يجب أن يعمل المحافظ والأجهزة المحلية بالتعاون مع شركات النظافة المحلية لتحقيق نظام فعال لإدارة القمامة والنفايات في أسيوط. يجب أن يكون لديهم رؤية استراتيجية وخطة عمل واضحة، ويجب أن يتم توفير الموارد اللازمة والتدريب الملائم للعاملين في هذا المجال. يتطلب ذلك شراكة قوية وتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق نظام فعال ونظيف لإدارة القمامة في أسيوط.

فقد أصبحت مشكلة تناثر القمامة في الشوارع وأمام المناطق السكنية بمدينة أسيوط من أكثر المشكلات المثيرة للقلق، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان. ففي حي شرق، وتحديداً في منطقة عزبة السجن خلف أبراج النصر، وفي منطقة الوليدية، أصبحت القمامة مشهداً عادياً للناس والمقيمين في سيناريو لا علاقة له بالحضارة. أما حي غرب أسيوط، الذي يعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فقد أصبح مقلب للنفايات الرئيسي في مدينة أسيوط، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود نظام متين ومنفذ لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

استياء المواطنين بسبب انتشار القمامة في حي شرق أسيوط

وقال سعد سعيد، أحد سكان حي شرق، إن المنظر العام للقمامة في الشوارع تحول إلى استياء، خاصة أنه لا توجد حتى حاويات قمامة تتسع لكامل كمية القمامة في الحي، إضافة إلى انتشارها. لعدد مخيف من الكلاب الضالة.

من جانبه، أوضح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط، أنه يتم رفع القمامة بشكل منتظم يومي، خاصة في منطقة عزبة السجن، إلا أن المواطن هو السبب في تناثر القمامة بهذه الطريقة. وفي الصباح لا يكلفون أنفسهم عناء رميها في الصناديق المخصصة لها في الشوارع، بل يرمونها في الشوارع بدلاً من ذلك.

حي غرب أسيوط سقط من حسابات المسئولين

وفي حي غرب أسيوط قال عبدالحفيظ محمد أحد سكانه، إن الحي سقط من حسابات المسؤولين، لذلك لا يوجد به رئيس مثل باقي أحياء ومراكز المحافظة، ولهذا تتراكم قمامة في الشوارع حتى أصبح تكرار المشهد أمراً طبيعياً لدى المواطنين، ولم يعد هناك موظفون في الحي لجمع القمامة، ولا عمال القمامة يعملون بشكل خاص وعدم وجود جهود كافية لجمعها وإعادة تدويرها .

تجاهل الجهاز التنفيذي بأسيوط لهذه المشكلة أثار غضب السكان، خاصة سكان حي غرب بأسيوط، حيث يشتكون من تراكم القمامة في الشوارع الرئيسية والأزقة الضيقة، ومن عدم وجود نظام صوتي وتطبيق لجمع وإعادة تدوير القمامة. كذلك يشتكي سكان شارع العشرين بمنطقة المعلمين بأسيوط من وجود قطعتين خاليتين تغطيهما أكوام القمامة والنفايات، مما يسبب انتشار الحشرات والروائح الكريهة والأمراض.

وعبر أحد سكان حي غرب أسيوط، محمد محمدين، عن استياءه من انتشار القمامة حول المساكن في المنطقة وبالقرب من المدارس وأمام المساجد. وأشار إلى عدم وجود موظفين في الحي لجمع القمامة، ولا سيما في الآونة الأخيرة. وبالفعل، منذ عامين انتشرت القمامة بشكل مزعج، وتشكلت تلال في الشوارع الرئيسية والأزقة الضيقة، مما جعل حتى المارة يلهثون ومنعتهم من التنفس بسهولة. ولا توجد حركة رسمية في المحافظة.

انتشار القمامة في مراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وفي الوقت الذي تستعد فيه قري ومدن ومراكز محافظة أسيوط لقرب الانتهاء من مشروعات لحياة كريمة، تحولت مدينة أبو تيج إلى مقلب للنفايات. وعبر الأهالي عن استيائهم من الوضع المتردي الذي وصلت إليه مدينة أبو تيج والذي يزداد سوءا بسبب تناثر القمامة في كافة شوارع المحافظة. ويشيرون إلى أن هذا التراكم يهدد بانتشار البعوض والأمراض المعدية في المدينة. حتى دور العبادة والمدارس لم تسلم من تراكم القمامة أمامها ومحيطها.

انتشار القمامة في شوارع الوتبج

ويقول محيي الدين أحمد، من سكان أبو تيج، إن القمامة تراكمت حول كل مكان في المدينة. ويرى أن رئيس مدينة أبو تيج لم يظهر في أحد الشوارع حتى الآن. وأشار إلى تركيز مجلس المدينة على تنظيف وتجميل الشارع الرئيسي "أبو تيج سوهاج"، وتجاهل المدينة بشكل عام منذ البداية.

ويشتكي سكان شارع العشرين المتفرع من شارع العطيفي بمنطقة المعلمين بأسيوط، من تراكم القمامة في قطعتين خاليتين. وقد تسبب ذلك في انتشار الحشرات والروائح الكريهة والأمراض والأضرار البيئية بسبب حرق القمامة واختناق سكان المنطقة.

ويقول أحد سكان المعلمين، أحمد عبيد، إن تراكم القمامة في قطعة أرض خالية بشارع العشرين المتفرع من شارع العطيفي بمنطقة المعلمين تسبب في مشاكل لأهالي المنطقة، مثل تكاثر الحشرات والروائح الكريهة وانتشار الأمراض بين المواطنين، وخاصة الأطفال.

من جانبه، في تصريح سابق للواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرر تشكيل لجان مستمرة للتفتيش والرقابة على المقاولين ومحاسبة المقصرين، ووضع حوافز متغيرة للعاملين بالمنظومة. وحث على العمل بكل جد وإتقان وتحقيق النتائج النهائية وفقًا لمراحل مشروع نظام تنظيف وإعادة تدوير النفايات التي يشعر المواطن بالرضا عنها، لافتًا إلى أنه سيتم تعميم النظام على بقية مراكز المحافظة

ويرى الأهالي أن هذا الإجراء غير كافٍ ويطالبون بضرورة توفير جهود أكثر للتصدي لمشكلة تناثر القمامة في مدن ومراكز محافظة أسيوط، وذلك حفاظاً على صحة السكان والحفاظ على نظافة المدينة وبيئتها.

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط

انتشار القمامة في شوارع اسيوط