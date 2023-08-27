إيلي عواد لـ"الوفد": غادة عبدالرازق تملك قوام عارضات الأزياء وقصة الكورسية الأنسب لها

تنجذب النجمة غادة عبدالرازق للأزياء الناعمة التي تبرز أنوثتها على خطى عارضات الأزياء دون تكلف وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة، وهذا ما أكده مصمم الأزياء اللبناني إيلي عواد في تصريح خاص بـ "بوابة الوفد"؛ ليكشف عن أدق تفاصيل إطلالتها الأخيرة.

إيلي عواد: غادة عبدالرازق تملك قوام عارضات الأزياء

وأكد ان غادة عبدالرازق تملك شخصيه مختلفة وذوق مميز تنجذب لكل ما يبزر جمال وأنوثة المرأة دون جرأة.

إيلي عواد لـ الوفد: غادة عبدالرازق تملك قوام عارضات الأزياء وقصة الكورسية الأنسب إليها

وأوضح إيلي حنا أن غادة عبدالرازق اختارت الفستان من مجموعة صيف 2023، واحبت تصميمه اللافت الذي عكس تناغم مع قوامها الممشوق.

وأضاف انه تم تصميم الفستان خلال 15 يوم وانتهى بشكل كامل منذ شهر ونصف لينضم لمجموعة فساتين صيف 2023، واحبت غادة عبدالرازق أن تحصل على قطعه منه.

وأكمل أن قصة الكورسية من أبرز قصات فساتين السهرة التي تتناسب مع طبيعة جسد غادة عبدالرازاق لقوامها الطويل والرشيق وخصرها متناسق الذي جعلها نسخة طبق الأصل من عارضات الأزياء التي تتناسب معهم مختلف القصات.

وأستكمل أنه صمم الفستان من قماش الكريب مع الحرير المزين بالوجهين الأزرق الزاهي والوجهة الثاني أسود، وبلغ ثمن 35 ألف جنيه.

واختتم أنه سعيد بالتعاون مع النجمة غادة عبدالرازق لامتلاكها ذوق راقي محب للأناقة وذكي في أختيار ما يتناسب معها ويبزر سحر قوامها.

وخضعت غادة عبدالرازق لعدة جلسات تصوير جديدة لتستعرض خلالها أناقتها المفعمة الأنوثة والجاذبية وتخطف الأضواء إليها من جديد.

وتألقت غادة عبدالرازق بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكورسية، مميز بصيحة ألوان شولدر، صمم الفستان من قماش الكريب مع الحرير ذا اللونين الأسود والأزرق الزاهي، أتسم الفستان بشق مثير كشف عن ساقيها.

وأكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعه بالألماس.

واختارت مواكبة الموضة وفضلت ارتداء نظارة شمس تتناغم مع ملامحها واعتمدت تسريحة شعر الكعكه المرفوعة.

غادة عبدالرازق

غادة عبد الرازق (6 يوليو 1970 -)، ممثلة مصرية.

حياتها

ولدت في كفر صقر بمحافظة الشرقية في مصر وهي الابنة الصغرى لوالدها محمد عبد الرازق، لذا فقد كانت الطفلة المدللة لديه وتأثرت كثيرًا بوفاته وهي في سن الثانية عشر من عمرها.

شاركت في تقديم البرامج التلفزيونية مثل ريا وسكينة (2008) ، بمشاركة الفنانة هالة فاخر. و طبق النجوم (2004) بالإضافة إلى مشاركتها عضو لجنة تحكيم عام 2015 في برنامج المواهب التمثيلية عرب كاستنغ مع كارمن لبس قصي خولي وباسل خياط.