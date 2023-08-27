هالاند يفتتح التسجيل في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد

تمكن مانشستر سيتي من التسجيل خلال مباراة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأحد الجارية الآن على ستاد برامول لين في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا..

سجل هالاند الهدف الأول له في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدقيقة 63 بصناعة جاك جريليتش وجاء الهدف من خلال كرة مقوسة أرسلها الإنجليزي جريلتش إلى هالاند ليسددها في شباك شيفيلد يونايتد في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني.

وألغى حكم المباراة الهدف الثاني له في أحداث المباراة لصالح هالاند في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

بدأ مانشستر سيتي بهذا التشكيل أمام شيفيلد يونايتد: