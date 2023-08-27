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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يفتتح التسجيل في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد

هالاند
هالاند

 تمكن مانشستر سيتي من التسجيل خلال مباراة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأحد الجارية الآن على ستاد برامول لين في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

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 سجل هالاند الهدف الأول له في مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدقيقة 63 بصناعة جاك جريليتش وجاء الهدف من خلال كرة مقوسة أرسلها الإنجليزي جريلتش إلى هالاند ليسددها في شباك شيفيلد يونايتد في الدقيقة 65 من أحداث الشوط الثاني.

 وألغى حكم المباراة الهدف الثاني له في أحداث المباراة لصالح هالاند في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

 بدأ مانشستر سيتي بهذا التشكيل أمام شيفيلد يونايتد: 

  • حارس المرمى: إيدرسون.
  • خط الدفاع: روبن دياز، جوسكو جفارديول، ناثان أكي، كايل ووكر.
  • خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كوفاسيتش.
  • خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، ألفاريز.

 