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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وشيفيلد

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب برامول لين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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ويخوض السيتي اللقاء بكل من ..

حارس المرمى: إيدرسون.
خط الدفاع: روبن دياز، جوسكو جفارديول، ناثان أكي، كايل ووكر. 
خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، كوفاسيتش.
خط الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، ألفاريز.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق الفوز أمام شيفيلد يونايتد، ومن أجل تصدر المسابقة من بداية الموسم، في الوقن الذي يرغب شيفيلد يونايتد في إحداث مفاجئة من خلال الفوز على السيتزين، والحاصل على لقب المسابقة خلال الموسم الماضي.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي .. وانطلقت  مواجهة مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد في الرابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يستضيفها ملعب برامول لين.
القناة الناقلة .. تُنقل مواجهة شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 TRK، وbeIN Sports 1 HD Premium.

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