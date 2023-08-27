غنية بالفيتامينات.. اصنعي شوربة الجوز بالكريمة

شوربة الجوز بالكريمة، يعتبر القرع الجوزي هو نوع من أنواع القرع المختلفة، ويُشبه الجوزة، من أطيب وصفات الشوربات المنوعة، وتمتعي بالفائدة الغذائية للقرع لأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحتك.

شوربة الجوز بالكريمة

مقادير شوربة الجوز بالكريمة

- القرع : 8 اكواب (قرع الجوز / مقشر ومقطع)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- التفاح : 2 حبة (مقشر ومفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة (بكر)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 4 اكواب

- كريمة الطبخ : نصف كوب

شوربة الجوز بالكريمة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ضعي القرع، والبصل، والتفاح في صينية خبز، وبهري المكونات بزيت الزيتون ورشة من الملح، والفلفل الأسود.

قلّبي جميع المكونات معاً وبرفق حتى تحصل الخضار على طبقة خفيفة من زيت الزيتون والتوابل.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة، مع التقليب بين فترة وأخرى.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها تبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ضعي المكونات في الخلاط الكهربائي مع إضافة مرق الدجاج حتى يتشكل لديك مزيجاً كريمياً.

صُبي المزيج في قدر على النار وسخنيه على نار متوسطة حتى يُطهى ويكثف.

اضبطي التوابل بحسب الرغبة، وعند التقديم وزعي القليل من الكريمة فوق كل طبق من الشوربة.