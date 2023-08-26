يحتوى القرع على فوائد عديدة تفيد صحة الجسم أبرزها أنه مفيد لصحة القلب والشرايين بسبب محتواه من الألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج. وتشير الدراسات إلى أن استهلاك ما يكفي من البوتاسيوم على نفس المقدار من أهمية انخفاض تناول الصوديوم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

ويسهل تحضير العديد من الوصفات الحادقة والحلوة من القرع مما يجعله يحتل مكانة خاصة جدا بين الأطباق الرئيسية والفرعية لمذاقه الطيب وفوائده المتعددة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير شوربة القرع العسلي بخطوات سهلة وبسيطة في السطور التالية.

المقادير

- القرع : 500 غراماً (القرع العسلي / مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- البطاطس : 1 حبة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- الجزر : 1 حبة (مقشر ومقطّع مكعبات)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- مرق خضار : 4 اكواب

- كريمة الطبخ : ربع كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحي قليلاً حتى يذبل.

أضيفي مكعبات القرع، والبطاطس، والجزر فوق البصل وقلبي.

صُبي المرق، واتركي الخليط على النار لحوالي 15-20 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.

أضيفي كريمة الطبخ، ثم اطحني الخليط بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج تماماً.

تبّلي الشوربة بالملح، والفلفل الأسود، وحركي قليلاً، ثم اسكبيها في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.