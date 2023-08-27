الدفع ب6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الغابة الشجرية بطور سيناء

اندلع حريق هائل اليوم الأحد، في الغابة الشجرية التي تقع على بعد 8 كيلو من مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.



وتلقى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاخماد الحريق .

وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

في السياق، انتقلت القيادات التنفيذية في مدينة طور سيناء إلى موقع البلاغ، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، وتحديد الأسباب وحصر الخسائر الناجمة عنه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما تم الدفع بسيارات إطفاء ومعدات ثقيلة للسيطرة علي الحريق بدعم من مراكز الحماية المدنية مدينة شرم الشيخ.