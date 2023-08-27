جامعة كفرالشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي الصيني

للتخصصات لعام 2023

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، حصول الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2023 على مراكز متقدمة عن السنوات السابقة، وحققَّتْ الجامعة المرتبة (101-150) دوليًّا والمركز الأول محليًا للعام الثاني على التوالي في تخصص العلوم الزراعية، وفي تخصص العلوم البيطرية.

جاءت في المركز (151-200) دوليًا والمركز الثالث محليًا للعام الخامس على التوالي، وفي مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية حققَّتْ المركز(201-300) دوليًّا والمركز الثاني محليًّا للعام الثالث على التوالي، وفي تخصص العلوم البيولوجية البشرية حققَّتْ المركز (301-400) دوليًّا متقدمة 100 مركز عن العام الماضي، كما حققتْ المركز (401-500) دوليًّا في تخصص العلوم البيولوجية، ولتصبح الجامعة الوحيدة التي ظهرت في تخصصي «العلوم البيولوجية البشرية، والعلوم البيولوجية» من الجامعات المصرية.