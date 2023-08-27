الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف: قادة البريكس يتعاملون مع القضايا الأبرز في العالم على عكس نظرائهم الغربيين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن زعماء مجموعة البريكس أفعالهم ملموسة ويتعاملون مع القضايا الحقيقية الأبرز في العالم.

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لافروف لغوتيريش: روسيا ستعود لاتفاق الحبوب إذا لُبيت شروطها

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لافروف يدعو روسيا لتعزيز حضورها الإعلامي في الدول الأفريقية

وقال لافروف في معرض تعليقه، على سؤال خلال مقابلة إعلامية، بشأن سلوك السياسيين والصحفيين الغربيين خلال الفترة الراهنة، وخاصة الذين تحدثوا باستخفاف عن قمة "البريكس" الأخيرة، إن "السياسيين والصحفيين الغربيين يقتصر عملهم على الحديث، بينما نحن أفعالنا ملموسة أينما كنا، فنحن نتعامل مع القضايا الحقيقية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الأحد.

ويأتي تصريح لافروف بعد أيام من مشاركته في القمة الـ15 لـ"بريكس" التي عقدت في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، واتخذت فيها المجموعة قرارا تاريخيا بضم أعضاء جدد إلى المجموعة، وهم كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في "بريكس".

يشار إلى أن "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، ويسعى أعضاؤها إلى تقوية التكتل ضمن جهود لتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الأقطاب.

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