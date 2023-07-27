لافروف يدعو روسيا لتعزيز حضورها الإعلامي في الدول الأفريقية

دعا وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، موسكو إلى تعزيز حضورها الإعلامي في دول القارة الإفريقية، مُشددًا على ضرورة التغلب على الصور النمطية المبتذلة التي يمليها الغرب في إفريقيا.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم "، مساء اليوم الخميس، أضاف الوزير الروسي، في كلمته أمام المشاركين في الملتقى الإعلامي الثاني لرؤساء وكالات الأنباء الروسية والإفريقية: "والآن تبرز مهمة تعزيز الوجود الإعلامي الروسي في إفريقيا والوجود الإفريقي في روسيا، بما في ذلك بهدف التغلب أخيرا على الصور النمطية السلبية التي يفرضها الغرب الجماعي".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس فلاديمير بوتين كذلك إلى إنشاء مجال إعلامي مشترك بين روسيا وإفريقيا، يتم من خلاله بث معلومات موضوعية وغير متحيزة حول الأحداث التي تجري في العالم للجمهور.

يُشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.

معاهدة سلام:

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي، خلال محادثاته مع وزيري الخارجية الأرميني والأذربيجاني، عزم روسيا المساعدة بكل وسيلة ممكنة في الاتفاق على معاهدة سلام بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الروسي: "أود اليوم أن أدعوكم إلى تبادل وجهات النظر حول أين وصلت الآن عملية المفاوضات بشأن معاهدة سلام بين أذربيجان وأرمينيا. نحن مستعدون للمساعدة بكل طريقة ممكنة في مواءمتها، باستخدام إمكانات الخبراء لدينا وعلاقاتنا الجيدة مع أصدقائنا الموجودين هنا".

وبحسب لافروف، فإن موسكو تؤيد احترام وتنفيذ جميع الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا الاتحادية وأذربيجان وأرمينيا. وأشار إلى أن "روسيا مهتمة بشكل حيوي بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز".

وأردف لافروف: "سنواصل، بموافقة الطرفين، وهو ما أفهم أنه تم تأكيده، جهودنا الرامية إلى تحقيق استقرار الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وحل المشاكل الإنسانية، وفتح الروابط الاقتصادية والنقل، وتطوير الاتصالات بين الشعوب من خلال المجتمعات المدنية والخبراء والعلماء السياسيين والبرلمانيين".