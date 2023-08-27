لاعب المؤسسة العسكرية يحصل على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب للمصارعة الرومانية

حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالأسكندرية الطالب مصطفى حسين فتحى ذكى إنجاز رياضى جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية فى مسابقات وزن 67 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى للمصارعة الرومانية المشاركة فى منافسات بطولة العالم للشباب تحت 20 عام والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة 1200 لاعب مثلوا 63 دولة من مختلف قارات العالم ،وساهم تحقيق ذلك الإنجاز فى تقدم مصر للمركز الثامن فى مجمل مسابقات البطولة .





هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية , مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة.



يأتى هذا الإنجاز فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والدولية.

