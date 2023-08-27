الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس المركزية للمحطات والتجارب يتفقد بمحطة بحوث سخا

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

قام الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية، بجولة تفقدية بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ لمتابعة الإكثارات وإنتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء فردي 168 وثلاثي 368 وهجين ثلاثي أبيض 321 وتقاوي الأرز أصناف جيزة 178 وسخا 108.

وقال عبدالعال، في تصريحات له، أنه لأول سيتم إنتاج تقاوي معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية، وإنتاج تقاوي وحدة الإكثارات الأولية بالتعاقد مع الأقسام والبرامج المختلفة مثل الأرز والذرة والقطن.

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تفقد حقول إكثار القطن

وأضاف رئيس مركزية المحطات البحثية، أن الزيارة شملت أيضا تفقد حقول إكثار القطن جيزة 97 وكذلك ورش صيانة المعدات بالمحطة، كما تم زيارة برنامج قسم بحوث الذرة الشامية.

جاءت الزيارة بحضور كل من: الدكتور محمد عطوة – مدير المحطة، الدكتور سعيد أبوالحارث – مدير المحطة الإقليمية، وبعض الباحثين والعاملين من المعاهد والاقسام البحثية بالمحطة.

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