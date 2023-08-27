هل نجحت فودافون وإريكسون في تجربة الألعاب السحابية على شريحة شبكة 5G المستقلة

أصبحت الألعاب المحمولة ووحدات التحكم تهيمن عليها السحابة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، حيث يُنظر إلى الألعاب على وجه الخصوص حتى الآن على أنها أقل غامرة بشكل عام حيث تكافح خدمات الاتصال اللاسلكي الحالية لتقديم التجربة المطلوبة لمحتوى أكثر تعقيدًا، وفي ما يمكن أن يكون حلاً ولهذا السبب، كشفت فودافون وإريكسون عن نتائج تجربة الشبكة الحية في جامعة كوفنتري، والتي يقال إنها أثبتت بنجاح التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه شريحة شبكة 5G المستقلة المحسنة على تعزيز تجربة الألعاب المحمولة للمستهلكين.

باستخدام تقسيم الشبكة، وهو مفهوم قالت فودافون إنه سيسمح بخدمات اتصال قابلة للتخصيص لعملاء محددين وحالات استخدام، تمكن المشاركون في التجربة من تجربة اتصال ألعاب أكثر اتساقًا مع زيادة بنسبة 270% في أداء التنزيل، وانخفاض بنسبة 25% في زمن الوصول و57% اهتزاز أقل، بالإضافة إلى عرض رسومات أكثر سلاسة.

أكدت التجربة أن الاتصال المحسّن بشبكة 5G المستقلة يعزز بشكل ملموس تجربة الألعاب المحمولة، على غرار ما يمكن توقعه في المنزل على النطاق العريض، مع سرعات متزايدة، واتصال سحابي أكثر موثوقية، وزمن وصول أقل، وارتعاش أكثر اتساقًا، ورسومات أكثر سلاسة.

أثناء التجربة، طُلب من المشاركين ممارسة ألعاب الهاتف المحمول المستندة إلى السحابة ضمن سيناريوهين للاتصال. قام السيناريو أ بمحاكاة الشبكة العامة التي يستخدمها مستخدمو الهاتف المحمول يوميًا. كان السيناريو ب عبارة عن شريحة شبكة 5G مستقلة معزولة تم تحسينها للألعاب السحابية باستخدام شبكة توفر سرعات تنزيل أعلى وزمن وصول أقل وتقليل الارتعاش وعدم وجود خطر ازدحام الشبكة.

وجدت الأبحاث التي أجرتها وكالة Bryter المستقلة لرؤى الألعاب والاستشارات أنه بالنسبة للسيناريو أ، صنف 63% من القائمين على التجربة مستوى الرضا بين 0/10 و5/10، مع تصنيف 13% فقط للرضا أعلى من 8/10. تضمنت الإحباطات أوقات تحميل أطول للشاشة، وصوتًا ومرئيًا غير متزامنين، وزيادة التأخر.

على النقيض من ذلك، بالنسبة للسيناريو ب، صنف 88% من المشاركين في التجربة مستوى الرضا أعلى من 8/10. قيل إن تجربة اللعب الأفضل ترجع إلى تحسين تحميل الألعاب (جذابة لأولئك الذين يستخدمون الألعاب لتمضية الوقت)، وعرض الرسومات الأكثر سلاسة، وتقليل التأخير والارتعاش (جذابة لأولئك الذين يفضلون الألعاب سريعة الوتيرة).

أشارت مجموعات التركيز التي أعقبت التجربة إلى أن عشاق الألعاب المحمولة سيكونون مهتمين للغاية بتجربة الألعاب المستقلة 5G، حيث أن فوائد التحميل الأسرع وتقليل التأخير والارتعاش ستمنحهم ميزة على اللاعبين الآخرين.

وأضافت فودافون أنه من خلال تمكين المزيد من الاتصال القابل للتخصيص، سيتمكن العملاء قريبًا من الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات. وقالت إن بعض هذه الخدمات ستكون موجهة نحو الأعمال (على سبيل المثال، الاتصالات الآمنة للعاملين عن بعد)، وللمستهلكين (مثل الألعاب السحابية والهواتف المحمولة) وللخدمات العامة (مثل المساعدة عن بعد للإجراءات المتخصصة في المستشفيات وسيارات الإسعاف). . وفقًا لتقرير تقسيم الشبكة الصادر عن إريكسون، تشير التقديرات إلى أن 25-30% من حالات الاستخدام المحتملة لشبكات الجيل الخامس ستحتاج إلى التقطيع كعامل تمكين.

وقال بليسينج ماكومبي، نائب الرئيس ورئيس الخدمات الرقمية في إريكسون في المملكة المتحدة وإيرلندا: “إن شبكة الهاتف المحمول المدعومة بتقنية 5G المستقلة وتقديم الخدمات المرتبطة بها مثل تقطيع الشبكة هي الخطوة التالية النهائية في تلبية متطلبات الاتصال من المستهلكين والشركات.

"إن إنشاء جودة شبكة مخصصة مع متطلبات السرعة وزمن الوصول والموثوقية لا يوفر فقط الأداء المتميز اللازم لتلبية التطبيقات والخدمات المستقبلية، ولكنه يمنح أيضًا المشغلين الرائدين مثل فودافون الفرصة لتقديم خدمات مبتكرة لدخول أسواق جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم. عمل."

وقال أندريا دونا، كبير مسؤولي الشبكات في فودافون المملكة المتحدة: "إن تقنية 5G المستقلة ليست ترقية لشبكة 4G، ولكنها نوع جديد تمامًا من التكنولوجيا. ومن خلال هذه التجربة، قدمنا شريحة من الاتصال، مخصصة خصيصًا للألعاب، لتوفير تجربة كاملة تشبه الألياف عبر موجات الأثير. هذه هي قيمة تقطيع الشبكة – خدمة اتصال أكثر تخصيصًا لجعل الرقم الرقمي أكثر تناغمًا مع كل عميل.