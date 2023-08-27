توطين الصناعات الثقيلة يسهم في زيادة الناتج المحلي

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب يأتي في إطار جهود الدولة المصرية التي تقوم بها ولما لهذه الصناعة من نسبة مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي المصري.

منظومة صناعة الحديد والصلب

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القيادة السياسية تسعى إلى تطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر باعتبارها من الصناعات الرائدة كثيفة العمالة والتي تعد أحد مكونات الاقتصاد والأعمدة الرئيسية له، فضلاً عن ارتباطها بقطاع التشييد والبناء والذي يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري وزيادة معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي.

تعميق التصنيع المحلي

وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن القيادة السياسية تحرص على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجيًا هائلاً بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، فلابد من مواكبة هذا التطور الهائل والمتواصل في تلك الصناعات لتحقيق ما تسعى إليه القيادة السياسية من ارتقاء بتلك المنظومة والصناعة الاستراتيجية.

تعزيز الانتاجية

وذكر العدل، أن تطبيق التكنولوجيا العالمية يعُزز من الإنتاجية ويقدم مستويات جديدة من الكفاءة في التصنيع، وإعادة تصميم الأعمال والتحول الرقمي هي محاور رئيسية تدعم تلك الصناعات وتحقق رؤية القيادة السياسية في أن تصبح الدولة المصرية رائدة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الصناعية وقيادة التغيير، لاسيما أن تطبيق التكنولوجيا يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، وهو ما ساهم في زيادة أرباح المصانع وزيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة في الأسواق الخارجية.