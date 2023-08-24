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الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يعين نائبًا عامًا جديدًا وتكليف قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

‎كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين السيد المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.


حسب ما نشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعى.