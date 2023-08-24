السيسي يعين نائبًا عامًا جديدًا وتكليف قائمًا بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

‎كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين السيد المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.



حسب ما نشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعى.