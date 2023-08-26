حزب المؤتمر يعلن دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

أكد حزب المؤتمر أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري، هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية، وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية.



وثمن الحزب جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا السياق نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرا إلى أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب قرر دعم ترشيح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



كما قرر حزب المؤتمر، تضفير كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، معلنا تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديد.

