إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية رغم ارتفاع درجات الحرارة

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، إقبالا متوسطا من المصطافين، رغم عودة رفع الرايات الخضراء على جميع الشواطئ، وسط استقرار الأحوال الجوية وهدوء حركة الأمواج وتراجع سرعة الرياح.

كانت قد شهدت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، طقسا حارا مصحوبا بارتفاع نسبة الرطوبة، وسجلت درجات الحرارة العظمى في الإسكندرية 32 درجة مئوية وسجلت درجات الحرارة الصغرى 25 درجة مئوية وبلغت سرعة الرياح 18 كم في الساعة الواحدة بينما سجلت نسبة الرطوبة نحو 62% ليشعر المواطنين بحرارة الطقس.

صرح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف تم رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، بسبب هدوء سرعة الرياح واستقرار حركة الأمواج، وللتأكيد أن عملية السباحة آمنة على جميع شواطئ المحافظة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى تراجع نسبة الإقبال على الشواطئ، داعية المصطافين والرواد والزائرين وأبناء محافظة الإسكندرية إلى التوجه لأقرب شاطئ وحجز مكان في الصفوف الأمامية ونزول البحر والاستمتاع بحالة الطقس.

فيما رفعت شواطئ الإسكندرية، بالقطاعين الشرقي والغربي، الرايات الخضراء والتي تعني استقرار الأمواج والبحر آمن ومتاح للنزول للكبار والصغار بشكل آمن.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إلى استغلال فرصة الإقبال المتوسط والهدوء وقضاء أجمل الأوقات والاستجمام على شواطئ الإسكندرية قبل بدء شهر سبتمبر والاستعداد للمدارس.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الامواج، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، و هى ميامى العام، السرايا العام، ايناس حقى، اسحاق حلمى، ابو هيف المميز، وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية.

وأضافت الإدارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه.

كانت قد استعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه