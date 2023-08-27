أول ظهور لعز الأسطول في مهرجان القلعة

يقام مساء الثلاثاء 29 أغسطس على مسرح المحكى ثلاث حفلات متتالية، وذلك في اطار فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ففى الثامنة مساء وفى ظهوره الاول بالفعاليات يقدم الفنان عز الاسطول حفلا يتضمن مجموعة من اعماله الخاصة منها أنشودة امون رع ، مدد يا الله ، ومشيت، فى الحسين ، العزوبية ، فوق النخل ، نسى نسى و هنا هنا.

يليه فقرة فنية بمذاق اسبانى للفنانة منى بوركهارد بمصاحبة اوركسترا لاس انكانتا دوراس، تقدم خلالها مجموعة من رقصات الباسودوبل الشهيرة التى تحاكي في خطواتها وادائها رياضة مصارعة الثيران بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغنائية اللاتينية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان مصطفي حجاج وفرقته مختارات من أعماله الخاصة التي تحظى بقبول الشباب والجيل الجديد منها أنا موجود ، وحشوني ، نصيبي وقسمتي ، زحمة حياتي ، بره من حياتي ، حب مين ، خطوة ، مبحنلهاش ، يا بتاع النعناع ، 100 وش ، انا ابن مصر ، الوجع والسنين.