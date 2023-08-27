أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

أسعار الخضروات والفاكهة.. شهدت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المنصرية وسوق العبور للجملة تبايناً في القيمة السعرية، وسجلت اسعار الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وبلع سعر البصل ما بين 13.50 و 17.50 جنيه.

بينما استقرت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، ويضاف من 3 إلى 5 جنيهات لسعر المُعلن، كما يتم بيعها في محلات التجزئة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة والخضروات، خلال تعاملات اليوم الاحد في سوق العبور للجملة، حيت أن الاسعار تباينت في اسعار الخضروات ولم تثبت على سعر منذ فترة كبيرة، بينما اتستقرت أسعار الفاكهة، وجاءت أسعارهما على النحو الاتي:

سعر الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

الخضروات والفاكهة

سجلت الطماطم ما بين 4.50 إلى 7.50 جنيه.

وسجلت البطاطس بين 8 إلى 11 جنيها.

بينما سجل البصل ما بين 13.50 إلى 17.50 جنيه.

كما سجل الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيها.

وسجلت الفاصوليا ما بين 22 إلى 30 جنيها.

وسجل الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

كما سجل الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

بينما سجلت الملوخية ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

كما سجل سعر الخيار البلدي ما بين 8 إلى 11 جنيها.

قلقاس بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

البامية بين 24 جنيهًا و 30 جنيهًا.

الثوم بين 24 و 30 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 5 و 13 جنيها.

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، ويضاف 3-5 جنيهات للسعر المعلن، كما يتم بيعها في محلات التجزئة.

البطيخ 48 و60 جنيها.

تفاح مصري 15 و25 جنيهًا.

مانجو بلدى 9 و13 جنيهًا.

العنب البناتى الأصفر 9 و15 جنيها.

العنب البناتى الأحمر 19 و15 جنيهًا.

الكيوي 26 جنيها.

الكانتلوب 7 و15 جنيها.

الخوخ المستورد 35 جنيهًا.

تين برشومي 6 و14 جنيهًا.

الجوافة 8 و20 جنيهًا.