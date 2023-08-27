الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل توزيع لوحات لغة الإشارة على مدارس الوادي الجديد (فيديو)

لغة الإشارة
لغة الإشارة

كشف المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التعليم  بالوادي الجديد، تفاصيل توزيع لوحات لغة الإشارة على مدارس المحافظة.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجها بتوزيع لوحات لغة الإشارة على جميع المدارس والمدن بالمحافظة من أجل تسهيل تخاطب الأفراد مع ذوي القدرات الخاصة. 

توزيع لوحات لغة الإشارة يستهدف المدارس والمنشآت الحكومية 

وأضاف أنّ الخطة تستهدف توزيع لوحات لغة الإشارة على جميع المدارس والمنشآت الحكومية والوحدات المحلية والمنشآت الصحية والمنشآت العامة. 

وفي سياق متصل بالعملية التعليمية، أكد أنه جرى تنفيذ خطة التدريب الصيفي على جميع مدار المحافظة، حيث جرى عقد ورش عمل ونشرات توعية للصم وضعاف السمع.

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