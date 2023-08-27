محافظ أسيوط يلتقي اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الالكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات الست ويوجه بضرورة بحث المواطنين وأصحاب المصلحة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات على سرعة التقديم في المبادرة قبل غلق باب التقديم في 1 سبتمبر 2023.

وفي إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تم التأكيد على أهمية تفعيل المبادرة في محافظات الجمهورية بتوجيه من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أثناء الاجتماع، تم استعراض نسب المشاركة في المنصة الالكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات والمشروعات المكتملة والمشروعات الجاري استكمالها بالتنسيق مع أصحابها قبل غلق باب التقدم في 1 سبتمبر 2023.

ووجه محافظ أسيوط أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة حشد الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة التقدم في المبادرة والاستفادة من الجوائز المقدمة للفائزين، والتي تتضمن جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية واستعانة بخبراء وأكاديميين وممثلي الجامعات لتكثيف الفعاليات وبرامج التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة وإنجاز مهام المبادرة بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة تنفيذية على مستوى المحافظة لتنفيذ المبادرة واختيار 18 مشروعًا بدلًا من ستة مشروعات على مستوى المحافظة من المشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، طلب المحافظ من أعضاء اللجنة التنفيذية ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتاحة لتحقيق أهداف المبادرة.

يجدر بالذكر أن التسجيل والمشاركة في المبادرة يتم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها اضغط هنا ، ويمكن توجيه الاستفسارات للجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة.