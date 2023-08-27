كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء ميناء برج العرب الجاف

ضمن خطة الدولة بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بإجمالى 15 ميناء جافا ومنطقة لوجستية، وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة أوشن اكسبرس شيبنج مذكرة تفاهم بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف.

ويُعد ميناء برج العرب الجاف واحدًا من أهم وأبرز الموانئ الجافة التي توفر جميع الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة، حيث إنه يبعد عن ميناء الإسكندرية البحري بـ56 كيلومترًا، وميناء الدخيلة 48 كيلومترًا.

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وتستعرض "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أبرز المعلومات عن ميناء برج العرب الجاف:

أبرز المعلومات عن مشروع إنشاء ميناء برج العرب الجاف

المشروع على مساحة 120 فدانًا بمدينة برج العرب.

يقع ميناء برج العرب الجاف على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية.

يلاصق حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة.

يبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري و48 كم عن ميناء الدخيلة و20 كم عن مطار برج العرب.

تكلفة أعمال البنية التحتية والفوقية 780 مليون جنيه وتنفذ في 12 شهرًا.

يوفر الميناء ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.

من المقرر ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية والمحور اللوجيستي الجاري تنفيذه حاليًا.

المرحلة الأولى تشمل 40% من مساحة الموقع وتضم محطة استقبال القطارات (مرحلة أولى) وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات وكافة خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء.

سيتم استكمال المرحلة الثانية في 24 شهرًا.

المشروع يوفر كل الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة.

المشروع يوفر حجم تداول 2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويًا بإجمالي حوالي 4.2 مليون طن سنويًا.