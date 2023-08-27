هالة فاخر سعيدة بتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما.. شرف كبير (فيديو)

أبدت الفنانة هالة فاخر، سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما تحت عنوان "60 سنة دراما"، الذي أُقيم في مدينة العلمين الجديدة.



وعبرت هالة فاخر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي،عن اعتزازها وسعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أنها كانت جزءًا من مجموعة من الفنانين المكرمين في هذا المهرجان.

و أكدت هالة فاخر أن تجربة التكريم كانت مميزة بالنسبة لها، حيث وقفت إلى جانب نخبة من العمالقة والأساتذة في عالم الدراما، مشيسرة إلى أن هذا التكريم شرف كبير لها ولمسيرتها الفنية.

الشكرا لرئيس المهرجان الفنان يحيى الفخراني

ووجهت هالة فاخر الشكرا لرئيس المهرجان، الفنان يحيى الفخراني، ونقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، على تنظيم المهرجان بشكل راقٍ واحترافي.

وأثنت على الشركة المتحدة التي نظمت المهرجان بكل تفاصيله، وأشادت بمستوى الفنانين الذين شاركوا في هذا الحدث.

وأكدت هالة فاخر أن تجربة المهرجان جمعتها بزملائها الفنانين الذين لم تلتقِ بهم منذ فترة، مبدية سعادتها بلقاء الأصدقاء والزملاء الذين تشاركهم حب الفن والتمثيل.