وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة منتخب مصر للمصارعة ويحل أزمة مصروف البدلات

في بيان رسمي..

تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، لحل أزمة مصروف الجيب والطوارئ الخاص ببعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام بدولة المجر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل، والمؤهلة مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

موافاة اللاعبين بكافة البدلات الخاصة بهم

ووجه وزير الشباب والرياضة مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة بحل الأزمة الخاصة باللاعبين، وضرورة موافاة اللاعبين بكافة البدلات الخاصة بهم، رغم تأخرها بسبب صعوبة توفير النقد الأجنبي من قبل الاتحاد، موجهاً بمتابعة كافة احتياجات اللاعبين أولاً بأول.

وأكد وزير الرياضة، الوقوف خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج والتأهل لأولمبياد باريس 2024، ومن ثم تحقيق ميدالية أوليمبية لمصر في المصارعة.

وشدد “صبحي” على ضرورة التزام اللاعبين بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم، مؤكداً على متابعة كافة الأمور التي تخص المنتخب الوطني للمصارعة في المعسكر، والتواصل المستمر مع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة، لتقديم الدعم اللازم وتوفير الظروف المناسبة وتهيئة الأجواء للاعبي المنتخب.

القصة ومافيها

وكان لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة استغاثة جديدة لوزير الشباب والرياضة للتدخل من أجل حل الأزمة التي يعانون منها، خلال تواجدهم في معسكر خارجي بالمجر، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم في صربيا الشهر المقبل.

ويتواجد لاعبو منتخب مصر للمصارعة في معسكر خارجي حاليا بالمجر، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والمقرر إقامتها في صربيا الشهر المقبل، وتؤهل مباشرة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال لاعبو المنتخب الوطني أنهم لا يملكون أي أموال خلال تواجدهم بمعسكر المجر، وأن الاتحاد لم يصرف مصروف الجيب المخصص لهم وأيضا مبلغ الطوارئ بالإضافة لعدم وجود رئيس للبعثة.

وطالب اللاعبين وفي مقدمتهم محمد إبراهيم كيشو البطل الأولمبي وهيثم فهمي وعبد اللطيف منيع وغيرهم، من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل لحل الأزمة.

يذكر أن لاعبو المنتخب الوطني قد عانوا نفس الأزمة خلال تواجدهم في معسكر رومانيا مطلع الشهر الجاري، وتدخل أحمد راشد عضو المجلس ورئيس البعثة حينها لحل الأزمة من أمواله الخاصة.