ختام بطولة الجمهوريه الثانية للدارتس بنادي النادي "شيراتون"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء يحيى عبد القادر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للدارتس ،مساء اليوم السبت، ختام بطولة الجمهورية الثانية للدارتس والتى يعتبر أول تعاون بين الاتحاد المصري للدارتس ونادي النادي بشيراتون.



حضر منافسات البطولة الجمهورية كل من، اللواء محمد محمود، واللواء جمال يوسف عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري، وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس مجلس أمناء نادي النادي فرع شيراتون.

تنافس في المباراة النهائية ثنائي من اللاعبين المميزين في الدارتس، حيث تواجه اللاعب محمد غريب من نادي بورفؤاد واللاعب يوسف حمدي من نادي القناة.

تُعتبر بطولة الجمهورية الثانية للدارتس من البطولات المهمة و المؤهلة للمنافسات الدولية، حيث تمثل فرصة للفائزين بالتأهل لبطولة كأس العرب التي ستقام في البحرين وبطولة كأس أفريقيا التي ستقام في تونس.

وفي ختام البطولة، قدم وزير الشباب والرياضة كلمة تقدير وتشجيع للفائزين ولجميع المشاركين في البطولة.

كما أعرب عن فخره بتطور رياضة الدارتس في مصر وأهميتها في تعزيز الحركة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية بين الشباب.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة الجمهورية الثانية للدارتس شهدت مشاركة واسعة من اللاعبين الموهوبين والمهتمين بالرياضة، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في إبراز مواهب اللاعبين وتعزيز شعبية الدارتس في مصر.