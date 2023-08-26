المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يحصل على المركز الأول للمصارعة الرومانية

بإجمالي 24 ميدالية متنوعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، حصول المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي كأس المركز الأول بالمنوفية برصيد115 نقطة، وكأس المركز الثاني للمشروع بالدقهلية برصيد103 نقطة، وذلك بعد نهاية اليوم الثاني في بطولة الجمهورية للمرحلة الاولي مواليد 2009/2010، للمصارعة الرومانية.

وحصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي علي (5) ميداليات ذهبية، و(7) ميداليات فضية، و(12) ميدالية برونزية، بأجمالي 24 ميدالية متنوعة، بمشاركة 57 هيئة رياضية بأجمالي 457 لاعبا.

في ها الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي من المشروعات التي تمثل إهتمام الدولة المصرية بانتقاء المواهب وصقلها وتدريبها وتمثيل المنتخبات القومية، استعدادًا للأوليمبياد.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي تقديم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وتُعد هذه البطولة أول منافسة حقيقية لهذا المشروع والذي تم انتقائه لمواليد 2009/2010 وهم المواليد المزمع مشاركاتها في أولمبياد الشباب 2026 وبدء العمل به بداية عام 2021.

