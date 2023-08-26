عاجل
بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي (بدون تقطيع )
السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: ندوة توعوية تحت شعار "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي" بالمنصورة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع جامعة المنصورة ، ندوة توعوية تحت شعار "الإستخدام الصحيح لمواقع التواصل الإجتماعي" ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية .

txt

صبحي: الشباب والرياضة تدعم إبداعات الفتيات في مختلف قرى ومراكز ومدن مصر

txt

وزير الشباب والرياضة يشهد الجولة العالمية لبطولة كرة الطائرة الشاطئية


وقد أدارت الندوة الدكتورة مريم ويصا - مدير مركز الموهوبين والمبتكرين والمبدعين بجامعه المنصورة، تناولت خلالها تعريف مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ، ايجابيات منصات التواصل الاجتماعي ،وأوضحت كيفية الإستخدام الصحيح لهذه المواقع بما يناسب كل مرحلة عمرية وعدم الإفراط في استخدامها ، وأوصت بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء إستخدامها لتلك المواقع ، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل .  

الجدير بالذكر أن هذه الندوة التوعوية تهدف تعريف الشباب ببعض الإرشادات لإستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال شخصيا ومهنيا ، وتدريب العقل على التواصل الإجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهمي .

مواد متعلقة

مصرع مدير محطة مياه صعقًا بالكهرباء ببني سويف

بسبب سرقة محبس.. مياه الصرف تغمر 10 أفدنه بقوص بقنا

وزيرة الهجرة: عقول وخبرات المصريين بالخارج ثروة قومية لا تقدر بثمن