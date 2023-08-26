الشباب والرياضة: ندوة توعوية تحت شعار "الاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي" بالمنصورة

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع جامعة المنصورة ، ندوة توعوية تحت شعار "الإستخدام الصحيح لمواقع التواصل الإجتماعي" ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية .



وقد أدارت الندوة الدكتورة مريم ويصا - مدير مركز الموهوبين والمبتكرين والمبدعين بجامعه المنصورة، تناولت خلالها تعريف مواقع وسائل التواصل الاجتماعي ، فوائد وأهمية مواقع التواصل الاجتماعي ، ايجابيات منصات التواصل الاجتماعي ،وأوضحت كيفية الإستخدام الصحيح لهذه المواقع بما يناسب كل مرحلة عمرية وعدم الإفراط في استخدامها ، وأوصت بضرورة مراقبة الآباء للأطفال أثناء إستخدامها لتلك المواقع ، وضرورة المراقبة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل .

الجدير بالذكر أن هذه الندوة التوعوية تهدف تعريف الشباب ببعض الإرشادات لإستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعال شخصيا ومهنيا ، وتدريب العقل على التواصل الإجتماعي لتحويله إلى تواصل حقيقي مفيد وليس وهمي .