إزالة فورية لحالتى تعد بقرية أبنود ودندرة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبنود برئاسة رفاعى عبداللاه من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ١٧٥ متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كرم عمران بمركز قنا .

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية دندره برئاسة أحمد جمعة، من تنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك خاصة زراعية بمساحة قيراط و ١٢ سهم عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية دندره بقنا .

وأوضح العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.