البنتاغون: تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16 في أميركا من أكتوبر

أعلنت وزارة الدفاع الأمبركية (البنتاغون) اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات إف-16 المقاتلة.

وقال البريجادير جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريبا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر وأضاف رايدر أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيقام في ولاية أريزونا.

وفي وقت سابق قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في تصريحات، إن إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسي في الصراع.

وأضاف في التصريحات التي نشرت على قناة السفارة على تطبيق تيليجرام، أن أي هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم سيعد هجوما على روسيا.

وقال أنتونوف:من المهم أن تكون الولايات المتحدة على دراية كاملة بالرد الروسي (على أي هجوم من هذا النوع).

وكانت قد نقلت السبت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي القول إن دول الغرب ستواجه مخاطر مهولة إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.