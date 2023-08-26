انضمام مصر للبريكس يكسر شوكة الدولار.. فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن "بريكس" تكتل اقتصادي كبير يتحكم في 27% من حجم الاقتصاد العالمي و30% من حبوب العالم ، خلاف أن هذه دول التجمع تمثل 42% من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا التجمع لديه عدة أهداف مثل الامتناع عن هيمنة الدولار، والاعتماد على العملات المحلية، لحين وجود عملة موحدة تشمل دول "بريكس".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن انضمام مصر لهذا التكتل يحقق الكثير من المكاسب مثل جذب استثمارات من دول التجمع، ويساهم أيضًا في توطين التكنولوجيا والصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الانضمام لهذا التجمع من شأنه أن يفتح أسواق جديدة للسياحة مثل السياحة الإيرانية والبرازيلية وخلافه، خاصة وأن هذه الدول ستتعامل في مصر بالعملات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الانضمام لهذا التكتل يتيح التعامل مع بنك التنمية الجديد الذي يهدف لتنمية دول التكتل بشكل أكبر ، مضيفًا ان جنوب إفريقيا عندما انضمت لـ"بريكس حصلت على 5.4 مليار دولار، وزادت حجم السياحة بشكل كبير، وزاد معدل النمو الاقتصاد والتنمية الصناعية بصورة ملحوظة.