"الباز" يكشف سر حملة لجان الإخوان على انضمام مصر لــ"البريكس"

قال الدكتور محمد الباز، إن حزب إفساد البهجة بدأ حملته في تشويه انضمام مصر لتجمع "البريكس"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحاول منذ 2013 بناء بنية تحتية وتغيير حياة الناس للأفضل، ولكن مع كل مرة تحاول الدولة تحقيق شيء تجد حزب إفساد البهجة يسخر ويحاول تشويش الصورة أمام الناس.

انضمام مصر لتجمع "البريكس"

وأضاف الباز ، خلال برنامج آخر النهار، المذاع على قناة "النهار"، أننا في الماضي كنا نطلق على من يقوم بذلك "عواجيز الفرح"، فتجدهم أشخاص "مش عاجبهم حاجة"، منوها أن هؤلاء الآن ليسوا "عواجيز فرح" ولكن ناس مأجورة ومغرضة تحاول بث روح تشاؤمية في المجتمع، متابعا: "أي حاجة كويسة بيهيلوا عليها التراب".

ولفت إلى أن انضمام مصر إلى تكتل "البريكس" خطوة جيدة، وتعقبها خطوات يجب أن تحدث حتى تستفيد مصر من هذا التكتل، ولكن الانضمام في حد ذاته شهادة ثقة في مصر، وأن مصر على الطريق الصحيح رغم الأزمات.

وتابع: "أعضاء حزب إفساد البهجة ناس مأجورة وناس بتهيص مع الهيصة، لكن الأكيد أن هناك حملة منظمة ممنهجة لإفساد وتشويه فرحتنا بالانضمام للبريكس، وأتمنى الناس تبقى شايفة ده وعارفة أن في حملات منظمة من حزب إفساد البهجة".