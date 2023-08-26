مصر في البريكس.. الباز ينفعل ويوجه رسالة لجماعة إفساد البهجة "عواجيز الفرح سابقًا"

قال الإعلامي محمد الباز، إن حزب إفساد البهجة بدأ حملته في تشويه انضمام مصر لتجمع "البريكس"، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول منذ 2013 بناء بنية تحتية وتغيير حياة الناس للأفضل، ولكن مع كل مرة تحاول الدولة تحقيق شيء تجد حزب إفساد البهجة يسخر ويحاول تشويش الصورة أمام الناس.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في الماضي كنا نطلق على من يقوم بذلك "عواجيز الفرح"، فتجدهم أشخاص "مش عاجبهم حاجة"، منوهًا إلى أن هؤلاء الآن ليسوا "عواجيز فرح" ولكن ناس مأجورة ومغرضة تحاول بث روح تشاؤمية في المجتمع، متابعا: "أي حاجة كويسة بيهيلوا عليها التراب".

خطوة جيدة

ولفت إلى أن انضمام مصر إلى تكتل "البريكس" خطوة جيدة، وتعقبها خطوات يجب أن تحدث حتى تستفيد مصر من هذا التكتل، ولكن الانضمام في حد ذاته شهادة ثقة في مصر، وأن مصر على الطريق الصحيح رغم الأزمات.