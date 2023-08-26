السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصر في البريكس.. الباز ينفعل ويوجه رسالة لجماعة إفساد البهجة "عواجيز الفرح سابقًا"

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن حزب إفساد البهجة بدأ حملته في تشويه انضمام مصر لتجمع "البريكس"، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول منذ 2013 بناء بنية تحتية وتغيير حياة الناس للأفضل، ولكن مع كل مرة تحاول الدولة تحقيق شيء تجد حزب إفساد البهجة يسخر ويحاول تشويش الصورة أمام الناس. 

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أننا في الماضي كنا نطلق على من يقوم بذلك "عواجيز الفرح"، فتجدهم أشخاص "مش عاجبهم حاجة"، منوهًا إلى أن هؤلاء الآن ليسوا "عواجيز فرح" ولكن ناس مأجورة ومغرضة تحاول بث روح تشاؤمية في المجتمع، متابعا: "أي حاجة كويسة بيهيلوا عليها التراب". 

txt

برلماني: مصر ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بانضمامها لتجمع البريكس

txt

وكيل القوى العاملة بالنواب تعدد مكاسب انضمام مصر لتجمع البريكس

خطوة جيدة

ولفت إلى أن انضمام مصر إلى تكتل "البريكس" خطوة جيدة، وتعقبها خطوات يجب أن تحدث حتى تستفيد مصر من هذا التكتل، ولكن الانضمام في حد ذاته شهادة ثقة في مصر، وأن مصر على الطريق الصحيح رغم الأزمات. 

 

مواد متعلقة

برلماني يرصد مكاسب انضمام مصر لتجمع البريكس

النائب هاني العسال يطالب بوضع خطة ترويجية للسياحة بدول تجمع البريكس

80 عامًا من العلاقات المصرية الروسية تًوجت بانضمام مصر لـ"البريكس"

بعد الانضمام لـ "البريكس".. الدولار سيتراجع إلى 10 جنيهات في هذه الحالة (فيديو)

البريكس يفتح بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي و يخفف الضغط علي الدولار

القومى للمرأة يهنئ الرئيس السيسى لدعوة زعماء مجموعة البريكس بالإجماع لانضمام مصر

معيط: انضمام مصر لتجمع «البريكس» يعزز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية

العجمي يشرح فوائد مصر من الانضمام لمجموعة البريكس