النصيري يقود تشكيل إشبيلية لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإسباني خوسية لويس مينديليبار المدير الفني لنادي إشبيلية، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة اليوم أمام نادي جيرونا، والتي تجمع الفريقين ملعب ستاد رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي 2023 – 2024.

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تشكيل إشبيلية لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

ويقود النجم المغربي يوسف النصيري تشكيل إشبيلية لمواجهة جيرونا، ومعه في التشكيل الظهير الإسباني خيسوس نافاس، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: ديميتروفيتش.

في خط الدفاع: خيسوس نافاس ولويك بادي وجوديل وبيدروزا.

وفي خط الوسط راكيتيتش وجابرييل سو واوليفر توريس.

في خط الهجوم: يوسف النصيري وسوسو وأوكامبوس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء إشبيلية أمام جيرونا لمواجهة اليوم كل من جاتوني وجوردان ورافا مير وتيكاتيكو ولوكيباكيو ونايلاند وإيريك لاميلا وبابو جوميز وخوانلو وكيكي سالاس ومونو بوينو وماتياس.

يحتل إشبيلية المركز التاسع عشر في جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في المواجهتين الماضيتين، بينما يحتل جيرونا المركز الخامس في الترتيب برصيد 4 نقاط من تعادل وانتصار.