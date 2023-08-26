إشبيلية يسعى لإستعادة لينجليت من برشلونة

يسعى نادي إشبيلية لإستعادة لاعبه السابق كليمينت لينجليت مدافع برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.



ويرغب برشلونة لبيعه لمدافعه الفرنسي كليمينت لينجليت بعدما خرج خطط اللاعب من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا، رغم تسجيله في قائمة الفريق الكتالوني.



ويمتد لينجليت عقده مع برشلونة حتى صيف عام 2026، لكن يرغب اللاعب الفرنسي، لأنه يعلم أنه سيكون من الصعب مشاركته مع برشلونة بشكل أساسي.



أجرى مسوؤلو نادي إشبيلية اتصالا مع برشلونة من أجل الاستفسار حول إمكانية ضم لينجليت على على سبيل الإعارة، لكن هناك مشكلة تواجه النادي الأندلسي حول عدم قدرته على تحمل راتب اللاعب الفرنسي، وسيتحمل النادي الكتالوني جزء منه.



وكان نادي النصر السعودي، سباق التعاقد مع لينجليت بعد رغبة الفرنسي في الاستمرار داخل القارة العجوز، وضم الإسباني لابورت لاعب مانشستر سيتي السابق.



برشلونة كان قد ضم لينجليت من صفوف نادي إشبيلية بالميركاتو الصيفي لعام 2018 مقابل مليون يورو.

