مغنٍّ شهير أعلى شلال ويتناول وجبة رومانسية (مكان لا يخطر على البال)

بتكلفة 450 دولارًا..

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عدد من الصور لمغني شهير يتناول وجبة رومانسية مع صديقته في مكان عالي، حيث إنه يجلس على كرسي وطاولة معلقه في الهواء في مكان لا يخطر على بال أحد أو لم يجربه أحد، وهو أعلى شلال في البرازيل.

شلال "كاسكاتا دا سيبولتورا"

مغامرة فريدة مليئة بالإثارة، أقدم عليها مغني الراب “OnPointLikeOp”، وذلك من أجل قضاء لحظات رومانسبة، وتواجد هو حبيبته على مكان مرتفع يصل ارتفاعه لـ295 قدم، أعلى شلال في إحدى المناطق بالبرازيل، شلال "كاسكاتا دا سيبولتورا"، وشارك الحبيبان مقطع فيديو لهما وهما يتناولان وجبة طعام.

وهناك إحدى الشركات التي تقدم نزهات فريدة من نوعها أعلى هذا الشلال لتضيف لحظات أكثر إثارة إلى اللحظات الرومانسية، وحصد الفيديو لمغني الراب الأمريكي مع حبيبته ملايين المشاهدات.

وأظهر الفيديو مغني الراب الأمريكي وهو مربوط بحزام هو وحبيبته على طاولة أعلى شلال في البرازيل على ارتفاع كبير، وهم يتناولون إحدى الوجبات ويتبادلات العبارات الرومانسية في إحدى اللحظات الجميلة والتي تمتل بالرومانسية، إلى جانب مخاطرة كبيرة.

ووصلت تكلفة هذه الرحلة لـ450 دولار (352 جنيهًا إسترلينيًا)، كما أنه تم التقاط عدد من الصور والفيديوهات لتوثيق وتاريخ هذه الرحلة.