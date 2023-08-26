أكرم حسني يحتفل بالعرض الخاص الثالث لـ "العميل صفر" فى السعودية

سافر أبطال “العميل صفر” الى المملكة العربية السعودية للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، وبالتحديد في بوليفارد الرياض.

وشارك أكرم حسني جمهوره صورة تجمعه بمصطفى غريب وبيومي فؤاد اللذان يشاركانه بطولة العمل، معلقاً عليها: "بيومي وحشنا قولنا نروح الرياض نشوفه وبالمره نتفرج عالفيلم، العميل صفر في المملكة العربية السعودية".

ويعتبر العرض الخاص الذي يقام للفيلم في السعودية هو العرض الثالث للفيلم، حيث أقيم العرض الخاص الأول للفيلم فى إحدي المولات في القاهرة، وأقيم العرض الثاني للفيلم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان نجح فيلم “العميل صفر” بطولة النجم أكرم حسني فى تحقيق إيرادات بلغت 953 ألفًا و780 جنيهًا، وذلك فى السينمات.

وكان احتفل النجم أكرم حسني وأسرة فيلم “العميل صفر” بالعرض الخاص للعمل فى إحدي السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطاله.

وطرح النجم أكرم حسني أغنية "على مين يا أسطى" على يوتيوب، وهى الأغنية الدعائية لفيلم العميل صفر.

والأغنية من كلمات أكرم حسنى، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.

وكانت كشفت أسرة فيلم"العميل صفر" عن البرومو الرسمي للفيلم بطولة أكرم حسنى، الذى سيتم طرحه بدور عرض السينمات 16 أغسطس الجارى.

وشهد البرومو مطاردات في البر والبحر، وتحديات خطيرة يواجهها العميل صفر وفريقه الخاص لإتمام مهمته السرية على أكمل وجه، وفي سبيل ذلك يقع في مختلف الأزمات ويعرض حياته وحياة كل من حوله إلى الخطر، ولكنه لا يفقد إيمانه بنفسه، وذلك في إطار كوميدى.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

العميل صفر

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شخصية نيللي كريم

وتشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نيللى كريم، وتظهر نيللى خلال أحداث الفيلم فى دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها فى الكباريه الفنان بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا فى الصباح، وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث.

العميل صفر

أبطال الفيلم

فيلم "العميل صفر" فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين.

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مكتوب عليا

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "مكتوب عليا" ، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكرى.

وكان حرص الفنان أكرم حسنى على كشف ذكريات تعاونه مع الزعيم عادل إمام وقت عمله في الإذاعة، مشيرًا أنه تصادف أن يكون أول أوردر تصوير له مع النجم عادل إمام خلال افتتاح فيلم "عمارة يعقوبيان" في استوديو النحاس.

خفيت من التعب بعد مكالمة الزعيم

وأضاف أكرم حسني فى تصريحات تليفزيونية: "كنت فخور جدا، إن أول شغل ليا هناك مع الفنان عادل إمام، وبعد 6 سنين عندما كنت أقوم بتقديم برنامج "أبو حفيظة"، جاءتني مكالمة من الزعيم بيهنيني على البرنامج ويشجعني، وقتها كنت تعبان وخفيت من كلامه الحلو".

أكرم حسني

وتابع أكرم حسني أن الزعيم في ذلك الوقت عرض عليه أن يحضر هو وأصدقائه إلى المسرح لمشاهدة مسرحيته، فوافق على الفور.

وأشار أكرم حسني: "بعد ما قفلت معاه افتكرت إني طالع هوا في أحد البرامج في نفس اليوم بشخصية أبو حفيظة، وعرض عادل إمام مكنش ينفع أقوله عندي حاجة، واتكسفت أكلمه، فروحت البرنامج وكنت عايز أمشي في وقت معين، ولكن من حظي إني اتأخرت جدا في البرنامج والطريق كان زحمة فوصلت بعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية".

واختتم أكرم حسني أن عادل إمام أعطاه درس في ذلك الوقت لم ينساه طوال حياته، قائلًا: "أول ما دخلت لقيت واحدة بتقولي إن أستاذ عادل كان عمال يبص علي الكرسي بتاعك وبيدور عليك، وبعد المسرحية كنت داخل أوضته مكسوف جدا، وقالي عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر، لأنك ممثل والمفروض يبقى عندك احترام لمواعيدك، ودا أكتر موقف محرج ليا في حياتي، وقالي الفنان يعني التزام، اتضايقت ولكن اتعلمت إن لازم أركز في مواعيدي وأن دا التزام، وهو من المواقف اللي تركت أثر عندي".

عادل إمام

وكان حرص الفنان أكرم حسني، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه، وقدم له هدية مميزة، وهو تي شيرت عليه توقيع ميسي.

حيث شارك أكرم حسنى جمهوره صورة مع ابنه، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصورة قائلًا: "عيد ميلاد سعيد سينو".

صلاح التلميذ

وكان قدم الفنان أكرم حسنى فى دراما رمضان 2023 بالمسلسل الإذاعى "صلاح التلميذ"، وذلك بعد غيابه هذا العام عن تقديم دراما تليفزيونية وشارك فى بطولة المسلسل الإذاعى "صلاح التلميذ" برفقة أكرم حسنى، كل من: شيرى عادل، عمرو عبد العزيز، مصطفى غريب، ابرام سمير.

وكان نفى الفنان أكرم حسني الشائعات التي تداولها نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بموافقتة علي الأنضمام إلى الجزء الثاني من فيلم "الناظر"، وذلك عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الأجتماعي "الفيسبوك" .

أكرم حسني

صرح أكرم حسنى من خلال منشوره علي الفيسبوك قائلا:" فيلم الناظر علامة فى تاريخ الكوميديا وخبر انضمامى للجزء الثانى غير صحيح وقريته على السوشيال ميديا"، بينما أعلن من قبل المخرج والمنتج مجدى الهوارى عن أنه سيتم استكمال الأحداث بعد مرور العديد من السنوات وصار ابن علاء ولي الدين، الذي أنجبه في الجزء الأول كبيرًا ويكمل مسيرته التعليمية في إدارة مدارس عاشور، وتم ترشيح أكرم حسني لتقديم هذا الدور ولكنه لم يوافق علي تلك الفكرة.

نشرت بعض الصفحات علي مواقع التواصل الأجتماعي التي أثارت جدلا بشائعات وهمية، بأن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "الناظر"، بطولة أكرم حسني وتأليف أحمد عبد الله وإخراج شريف عرفة، ثم أنهالت عليه الكثير من التعليقات والأراء المختلفة بين رواد السوشيال ميديا وومنها:" بلاش والنبي ودوروا علي فكرة جديدة، الله يرحمه علاء ولي الدين، الاسطوره مش هيتعاد الله يرحمه، اكرم ممثل كويس بس ياريت بلاش تشويه ل اكتر فيلم الواحد بيحبه، اكرم حسنى معظم أعماله لطيفة، هدمروا ذكريات الطفولة".

فيلم الناظر

يعود اسم الفيلم في البداية الناظر صلاح الدين لكن تم تعديل الاسم لأسباب رقابية، ويرجع السبب إلي أن العنوان مستعار من فيلم تاريخي اسمه الناصر صلاح الدين، وإن كان الفيلم يظهر في بعض المصادر باسمه الأصلي، بينما جمع نجوم عديدة في هذا العمل، بطولة الفنان علاء ولي الدين وحسن حسني وأحمد حلمي وهشام سليم ومحمد سعد، وعدد من الممثلين ومن إخراج شريف عرفة.

أكرم حسني

أحداث الفيلم

جسد علاء ولي الدين 6 شخصيات في الفيلم، في بداية الفيلم الناظر في عصر الفراعنة والناظر في عصر المماليك والناظر في عصر سعد زغلول أما في الفيلم نفسه صلاح الابن وعاشور الأب وجواهر الأم، تدور أحداث الفيلم حول عاشور صلاح الدين "علاء ولي الدين" ناظر مدارس عاشور الذي أنجب ولد يدعي صلاح "علاء ولي الدين" وهو ابن جواهر المرأة التي يجسدها علاء ولي الدين وقد تسبب موت عاشور في انهيار مدرسته فاضطر صلاح لأن يتولى إدارة المدرسة بدلًا من أبيه ويتورط في علاقات كوميدية مع شخصيتي عاطف "أحمد حلمي" و اللمبي "محمد سعد" وقام صلاح بالزواج من وفاء معلمة الموسيقى "بسمة" لينجب طفلًا آخر.