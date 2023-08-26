الأهلي السعودي يتعاقد مع شاب إسباني

أعلن أهلي جدة اليوم السبت عن تعاقده مع الإسباني الشاب صاحب الـ21 عامًا جابري فيجا لاعب سلتا فيجو.

كتب النادي الغربي عبر حسابه على منصة "إكس": يمتد عقد اللاعب لمدة 3 مواسم، وينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وأضافت: جرت مراسم التوقيع وأجرى اللاعب الفحص الطبي في العاصمة الفرنسية باريس.

ولعب فيجا مع فريقه السابق 120 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 21 هدفا ومرر لزملائه 5 تمريرات حاسمة.

وشارك في 13 مباراة مع الفئات السنية للمنتخب الإسباني، مسجلا هدفين.

وتعاقد الأهلي مع كل من السنغالي ميندي، والبرازيلي إيبانيز والتركي ديميرال، بالإضافة إلى الإيفواري كيسيه وثلاثي الهجوم البرازيلي فيرمينو والجزائري محرز والفرنسي ماكسيمان.