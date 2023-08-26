فيتوريا يحدد موعد إعلان قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر موعد الإعلان عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيكون ظهر يوم الثلاثاء المقبل.



أضاف غرابة في تصريحات لـ المركز الإعلامي لاتحاد الكرة، أنه فيتوريا سيعقد مؤتمر صحفي ظهر الثلاثاء في الجبلاية للحديث عن تفاصيل المعسكر المقبل.



وينطلق معسكر منتخب مصر المقبل يوم 4 سبتمبر حتى 12 من الشهر نفسه.



ويخوض منتخب مصر مباراة ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، وكان الفراعنة تأهل بشكل رسمي بعد تصدرهم المجموعة بعدها يخوض مباراة ودية ضد تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

