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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع مدير محطة مياه صعقًا بالكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي مدير محطة مياه مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء مباشرة عمله داخل محطة مياه بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقل جثته إلى مستشفى الواسطى المركزي.

تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع مدير محطة بدائرة مركز شرطة الواسطى، أثناء مباشرته مهام عمله داخل المحطة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بسيارة إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفي يدعى "محمد.س.ع" يبلغ من العمر 35 عامًا، يعمل مديرًا لمحطة مياه بمركز الواسطى.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي وإيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص.