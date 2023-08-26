أستاذ جهاز هضمي يكشف أبرز ما قدمته مبادرة 100 يوم صحة (شاهد)

كشف الدكتور محمد حسن المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي، أبرز ما قدمته مبادرة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها.

وقال "المنيسي" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن مبادرة 100 يوم صحة هي استمرار لجهود الدولة للحلول السريعة والتوعية للمشكلات المتراكمة على مر العقود السابقة، متابعا: الدولة بدأت طريق الإصلاح الطبي من خلال القضاء على فيروس سي.

وأضاف أن القضاء على فيروس سي إنجاز طبي، متابعا: "مكنش في بيت في مصر يخلو من فيروس سي وتليف كبدي وقيء دموي"، لافتا إلى الحملات الرئاسية الصحية توالت، ومنها حملة 100 مليون صحة التي تم توجيهها لحل مشكلات بعينها بالإضافة لفيروس سي والتي غطت أكثر من 80 مليون مواطن.

وتابع المنيسي أن:" علينا أن نحتفل بالإشادات الدولية بقضاء مصر على فيروس سي"، لافتا إلى أنه تم بذل مجهود غير عادي لتحقيق ذلك، مؤكدا المبادرات الصحية تضاعف المراكز الصحية لأكثر من 150%، حيث أصبح لدينا أكثر من 5 آلاف مركز على مستوى الجمهورية.

وواصل المنيسي :" منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ستصبح أفضل منظومة على الأرض".

وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 23 مليون خدمة مجانية للمواطنين





أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليون و426 ألفا و946 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 24 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 717 ألفا و155 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و816 آلاف و221 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ304 آلاف و282 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و230 ألفا و611 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.