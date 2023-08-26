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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصين تدعو الدول الكبرى لبذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية

الصين
الصين

 

دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنج شوانج اليوم السبت الدول الكبرى إلى بذل جهود مشتركة لحل قضية شبه الجزيرة الكورية.

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وقال قنج - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" - "إن الحل النهائي لقضية شبه الجزيرة الكورية يعتمد على التفاعلات السليمة بين الدول الكبرى وبيئة إقليمية جيدة"، مضيفا " أنه بالنظر إلى تاريخ قضية شبه الجزيرة، نجد أنه ليس من الصعب إدراك أن الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالقضية يمكن أن تكون فعالة فقط إذا حافظت الدول الإقليمية الكبرى على علاقات مستقرة وتعاونية بشكل عام".

وأشار إلى أنه على مدار الأعوام القليلة الماضية، استخدمت دول محددة قضية شبه الجزيرة الكورية كذريعة لإثارة التوترات عمدا وإدخال شبه الجزيرة في استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التحالفات والشراكات، وزيادة تواجدها العسكري في المنطقة بشكل ملحوظ، مما يعرض المصالح الأمنية الاستراتيجية لشبه الجزيرة الكورية والدول المجاورة للخطر.

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