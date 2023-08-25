الصين تفعل استجابة طارئة لمواجهة الفيضانات

فعلت وزارة الموارد المائية الصينية، اليوم الجمعة، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في 13 منطقة على مستوى المقاطعات في الصين.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- أن تلك المناطق هي جيانجسو، آنهوي، شاندونج، خنان، هوبي، هونان، تشونجتشينج، سيتشوان، قويتشو، يوننان، التبت، شنشي، وقانسو.

وقالت الوزارة إنه اعتبارا من اليوم حتى يوم الأحد المقبل، سيؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع حاد في مستويات المياه في الأنهار، بما في ذلك في أجزاء من نهر اليانجتسي ونهر هوايخه، مضيفة أن بعض الأنهار الصغيرة والمتوسطة في المناطق المتضررة قد تشهد فيضانات تتجاوز مستويات التحذير.

وحثت الوزارة الإدارات المعنية بالحفاظ على المياه لمراقبة وضع الأمطار عن كثب وتعزيز الإنذار المبكر، مع التركيز على ضمان سلامة الخزانات والوقاية من السيول الجبلية والفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق، جددت الصين اليوم إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف الممطرة، في ظل التوقعات بأن تجتاح الأمطار الغزيرة مناطق عدة من الصين.

وتوقع المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية أن تجتاح الأمطار الغزيرة والعواصف الممطرة اليوم وغدًا مناطق سيتشوان وتشونجتشينج وشنشي وهوبي وخنان وشانشي ومنغوليا الداخلية وخبي وقانسو وتشينغهاي والتبت، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من هذه المناطق هطول أمطار غزيرة، يتجاوز حدها الأقصى 60 ملليمترا في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة.

ويتألف نظام الإنذار للأحوال الجوية في الصين من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي، ثم الأصفر والأزرق.

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