خلاف ينذر بأزمة دبلوماسية بين الصين واليابان (شاهد)

تحولت مسألة تصريف مياه محطة فوكوشيما الملوثة نوويًا بالمحيط الهادئ إلى أزمة بين اليابان والصين.

وتُنذر تلك المسألة بتصعيدٍ دبلوماسي محتمل خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في ظل إصرار طوكيو على السير بخطى ثابتة في خطة تصريف المياه المُعالجة من المحطة.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يسلط الضوء على ما تواجهه اليابان من غضبٍ دبلوماسي بعد تصريفها مياه المحطة التي تعرضت لتسونامي قوي عام 2011، إذ توقع المراقبون أن الصين لن تغير موقفها إزاء الخطط اليابانية لتصريف المياه في البحر، وهو ما قد يتبعه تشديد من جانب بكين على الواردات السمكية اليابانية للبلاد.

وتؤكد اليابان أن خططها، التي حصلت على ضوءٍ أخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي، آمنة بيئيًا وتأثيرها على الأفراد والبيئة يكاد "لا يُذكر".

فيما ترى الصين أن استنتاج الوكالة الدولية لمجريات الخطة نحّى تقدير المخاطر البيئية التي قد تنتج عن تصريف المياه الملوثة بالبحر جانبًا، مؤكدة أن الوكالة فشلت في التعبير عن آراء الخبراء الذين راجعوا معايير السلامة، وأن استنتاجاتها بشأن الخطط اليابانية لا يجب أن تأخذ الضوء الأخضر للتنفيذ.

ويعزف الخلاف الحالي بين القوتين الآسيويتين على أوتار سجلٍ ليس بالقصير من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الصين واليابان، أبرزها النزاع المستمر بينهما على الجزر، والموقف السياسي لكلا البلدين إزاء ملفيّ أوكرانيا وتايوان.