فتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير يدعو لها (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة مصرية تتحدث فيه عن أسلوب تعامل الشعب السعودي وكرم الضيافة الذي لاقته في المملكة، الأمر الذي جعل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز أعاد نشره على صفحته الرسمية بموقع "إكس" (تويتر سابق)

ودعا الأمير السعودي خلال التغريدة التي نشرها للفتاة المصرية وهي في الحرم الشريف قائلا: "الله يحفظك ويسعدك ويحفظ السعودية ومصر.. أنتِ في بلدك وبين أهلك.. وأخيرًا أنتِ كريمة أتت من بلد كريم لبلدٍ كريم".

وتظهر الفتاة المصرية في المقطع وهي تقول: "السعودية أهل كرم.. عندما يعرفون أنك مصري يتعاملون معك معاملة طيبة جدا".

وأضافت: "عندهم كلمة تذوب القلب وهو (أبشري)، قبلنا منهم البشرى.. والله إذا ظل يتدرب أحد 100 سنة على الاستقبال الحلو وإدارة السياحة بهذا الشكل ستفوز السعودية بتفوق شديد".

https://twitter.com/i/status/1695337199347081494